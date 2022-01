Rapinano un tabacchi , inseguiti riescono a scappare .

Sono entrati in azione poco prima delle 8, quando le strade erano ancora deserte: uffici chiusi, poche persone per strada. E hanno messo a segno un’azione rapida e violenta: pochi istanti per fare irruzione, un colpo alla testa col calcio della pistola per vincere le resistenze, e via con l’incasso e qualche stecca di sigaretta. È successo sabato scorso nella zona di Santa Lucia, a pochi passi dalla sede della Regione Campania.

Vittima un 57enne napoletano, titolare della tabaccheria al civico 114, che si è visto piombare nel negozio due criminali armati. I rapinatori lo hanno colpito alla testa con un oggetto contundente e si sono appropriati di una quindicina di stecche di sigarette e di qualche centinaio di euro che erano contenuti nella cassa per poi allontanarsi velocemente.

L’uomo ha allertato le forze dell’ordine, i carabinieri sono arrivati poi successivamente sul luogo della rapina.

I rapinatori sono riusciti a dileguarsi in pochi istanti, approfittando del fatto che le strade, di sabato mattina, fossero praticamente deserte; presumibilmente potevano contare su un appoggio nelle vicinanze dove nascondersi. Indagini sono in corso per ricostruire la via di fuga dei due e l’eventuale mezzo utilizzato