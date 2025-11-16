Rapinato nel parcheggio del centro commerciale, reagisce: accoltellato

Afragola. Una domenica di terrore, questa mattina, intorno alle 7, nel parcheggio del Centro Commerciale “Alle Porte di Napoli” per un cinquantacinquenne che, mentre era nella sua auto, una Fiat Panda, è stato aggredito da tre individui, giunti sul posto con un’auto di colore scuro, per sottrargli l’auto.

L’uomo si è ribellato al tentativo di furto e ne è conseguita una colluttazione, in cui è finita male per il cinquantacinquenne.

I tre, infatti, hanno estratto una pistola ed un coltello e, durante la lotta, uno dei tre ha colpito la vittima alla testa con il calcio della pistola ed un altro dei malviventi gli ha inferto una coltellata al fianco, riuscendo comunque a sottrargli l’auto e fuggendo a bordo di essa.

Giunti sul posto i Carabinieri ed i Sanitari del 118, per soccorrere l’uomo e trasferirlo nella clinica Villa dei Fiori di Acerra.

Il cinquantacinquenne non è in pericolo di vita ma è sotto osservazione.

I Carabinieri hanno avviato le indagini, che risultano essere molto complesse, poiché nella zona non sono presenti telecamere di videosorveglianza.