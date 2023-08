Rassegna FalcianoTeatro/ “L’ amore di MEDEA”: intervista al prof. Mario Zannone, autore dei testi dell’opera in scena il 12 agosto a Falciano del Massico (CE)

Falciano del Massico. Una grande serata all’insegna della cultura è pronta a far risplendere quella che un tempo era considerata una delle più fertili regioni dell’impero romano: la Terra del Falerno.

Falernus: un vino, un territorio, una civiltà!

Una storia, quella del Falerno, iniziata 30 anni fa e che oggi continua con la filiera agroalimentare e la tradizione vitivinicola.

Ed è proprio nel cuore dell’Ager Falernus che avrà luogo il prossimo appuntamento della rassegna “FalcianoTeatro“: un grande evento che riporterà in vita il teatro antico. Sabato 12 agosto alle ore 21 -ingresso pubblico alle ore 20.45- potremo, infatti, assistere alla rappresentazione teatrale “L’ amore di Medea”, della Compagnia Thàleia, nel centro storico del Comune di Falciano del Massico.

Autore dei testi dell’opera “L’ amore di MEDEA ” il prof. Mario Zannone, da cui abbiamo raccolto alcune considerazioni.

-La rassegna teatrale, alla seconda edizione, sta conoscendo uno straordinario successo di pubblico e di critica dallo specifico ambiente teatrale. Quali obiettivi all’orizzonte?

“Dobbiamo ringraziare l‘Amministrazione Comunale con il sindaco Erasmo Fava, l’assessore alla Cultura Rosa Maria Zannone, per aver creduto nell’iniziativa che oggi rappresenta il top delle manifestazioni culturali in Campania.

Investire sul teatro significa aprire il territorio alle potenzialità di uno strumento capace di imporsi al grande pubblico.

Il Falerno è soprattutto una civiltà e il teatro può rappresentare la via per il decollo dell’intero territorio”.

-Con l’opera “L’amore di Medea” la rassegna compie un salto verso il passato…

“Abbiamo voluto con la Compagnia Thàleia proporre, su ispirazione del mito di Medea, uno spettacolo che riprendesse la storia del territorio.

Ci piace pensare che nei teatri dei centri di Sinuessa, Sessa Aurunca e dei vari Fori si rappresentassero commedie e tragedie.

Ora dopo millenni vogliamo che una luce si accenda, anche se fioca, su tutto l’Ager Falernus.

Falciano riporta in vita il teatro antico nei testi moderni e nell’ispirazione della tragedia greca”.

-Una sfida interessante per la comunità falcianese e per il destino del territorio…

“Falciano crede nella preziosità del suo territorio e nel suo sviluppo attraverso la cultura e le sue espressioni artistiche.

Il teatro è una strada preferenziale che attrae l’attenzione nazionale ed internazionale.

La visione di un paese, con un suo anfiteatro sullo stile greco, con una rassegna teatrale annuale, con il suo Giardino del Mediterraneo, con il museo archeologico con reperti ritrovati attraverso campagne di scavi, può rappresentare uno dei punti di forza dell’attività amministrativa e sociale”.