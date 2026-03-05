Maddaloni- Un nuovo appuntamento con la cultura e la promozione della lettura è in programma a Maddaloni, dove sabato 7 marzo 2026 alle ore 17.30 la Biblioteca Comunale di Maddaloni ospiterà un incontro della rassegna letteraria “Scrivi, Leggi, Ama”.

Protagonista dell’incontro sarà lo scrittore Giuseppe Romanelli, che presenterà il suo libro L’Onorevole. L’evento si svolgerà nella sede della biblioteca in via San Francesco d’Assisi 36, nel cuore della città, con il patrocinio del Comune di Maddaloni.

Il dialogo con l’autore

A dialogare con l’autore saranno due ospiti del panorama associativo e culturale del territorio:

Maria Pia Lurini , presidente dell’associazione CDS AMA ODV

Virginia Crovella, attivista del Comitato Città Viva

L’incontro rientra nel calendario di iniziative culturali che la biblioteca cittadina promuove per favorire il dialogo tra autori e lettori, offrendo momenti di confronto su letteratura, attualità e temi sociali.

Cultura e comunità

La rassegna “Scrivi, Leggi, Ama” nasce proprio con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro dedicato ai libri e alla narrazione, coinvolgendo scrittori, associazioni e cittadini. Un modo per valorizzare la biblioteca come luogo di partecipazione culturale, aperto alla comunità e alle nuove idee.

L’appuntamento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per conoscere da vicino l’autore e il suo lavoro letterario, in un pomeriggio dedicato alla lettura e al confronto.