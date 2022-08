Rassegna “Praia a mare con..” per i campani in villeggiatura nel golfo di Policastro

Praia a mare– Considerato che molti casertani e in generale campani trascorrono le vacanze estive a Praia a mare o in generale in città come Scalea, Diamante e San Nicola Arcella segnaliamo l’interessante e bella rassegna “Praia a mare con….. Incontri e dibattiti”, ideata dal giornalista Egidio Lorito. Clicca qui per info sull’iniziativa e per conoscere le date dei prossimi incontri https://m.facebook.com/praia.amarecon/

Ieri sera chi scrive ha avuto il piacere di ascoltare Marco Varvello, giornalista responsabile dell’Ufficio di corrispondenza RAI per il Regno Unito fin dal 1997 (anno della morte di Diana) Conduttore del TG1, ha curato su RaiUno “Il fatto di Enzo Biagi”. Incalzato da Egidio Lorito, il giornalista ha ricordato il suo esordio con Indro Montenelli ed Enzo Biagi. Dai due monumenti del giornalismo italiano ha appreso l’arte della sintesi (less is more) e l’arte di praticare sempre un giornalismo libero, quello che incoccia sempre la politica (come dimostrano la gambizzazione di Montanelli e l’editto bulgaro con cui fu allontanato Biagi). Il romanzo-edito da Bompiani- è ambientato nella Londra del 2020, il titolo sembra alludere agli anni ‘20 del Novecento. L’espediente è in realtà utilizzato per sottolineare come è cambiata Londra nell’arco di cento anni. Quella raccontata è infatti una città segnata dalla Brexit e dal lockdown (in copertina,infatti, è immortalata una Piccadilly Circus ineditamente deserta) L’autore narra la trasformazione di un paese che da accogliente è diventato meno aperto alle influenze esterne, attraverso storie di vita vissuta. Avrebbe potuto scrivere un saggio, ma come ha lui stesso ammesso, avrebbe ottenuto l’effetto di annoiare di più e di descrivere fatti in continua evoluzione. I protagonisti appartengono a due mondi differenti, si tratta di una giornalista e di un camionista, che si innamorano durante il lockdown. Proprio la circostanza dell’isolamento- quindi lontano da influenze esterne- consente loro di intensificare il rapporto. Il romanzo si snoda attraverso vari filoni, tra cui uno sulle tensioni in Irlanda del Nord acuitesi proprio dopo la brexit e un altro inerente al modo in cui i mass media hanno influenzato in modo di gestire la politica(si veda il fenomeno Boris J.). Da quello che ho sentito, si prospetta un romanzo interessante. Complimenti ad Egidio Lorito e all’amministrazione comunale di Praia, per questa bellissima iniziativa, che porta da anni in questo contesto suggestivo personaggi di spessore e noti al grande pubblico.