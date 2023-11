Ieri , sabato 11 novembre 2023 , nel chiostro della chiesa della SS. Annunziata di Maddaloni ha avuto luogo l’appuntamento della rassegna “l’ ultimo Ballo in Maschera” ,ideata e diretta dal giornalista Michele Letizia.

Nel corso dell’ evento , è’ stato presentato il libro dello scrittore Michele Ventrone dal titolo “ Racconti di Eroi di Vita”.

All’ evento ,sono intervenuti oltre all’ autore , Antonio De Falco e Fiore Marro rispettivamente Editore e Direttore della Testata Giornalistica BelvedereNews, Angelo Salvatore Letizia , Direttore di corsa “ Giro D’ Italia Femminile” ,Michele Letizia coordinatore della rassegna .Era presente altresì’ Padre Andrea l’Afflitto.Rettore di S.S.Annunziata .

La serata è’ stata allietata dalle note musicali dell’artista Gio’ Scio’ . L’ incontro è’ stato moderato dalla Giornalista Lucia Grimaldi la quale ha portato alla platea i saluti Istituzionali del Sindaco di Maddaloni , Andrea De Filippo.

Non sono mancati momenti di commozione nel ricordare la scomparsa dell’ Onorevole Antonio Del Monaco e dell’ artista Luciano Guiotto, padre della scrittrice e giornalista Stefania Guiotto. . La rassegna si è’ svolta con la partecipazione dei collaboratori UNAC Servizio Civile Universale Angela Buono, Angelo Morgillo, Vincenza Vinciguerra, Lina Morgillo.

Michele Ventrone è un giovane tecnico radiologo maddalonese . Il romanzo è la raccolta di 4 racconti In “Incontro tra due mondi”(2004) il protagonista Hernan è alle prese con un gruppo di extraterrestri che hanno intenzione di legare con i terrestri ottenendone però da questi ultimi solo rifiuto e ostilità.

In “La storia dell’immigrato Samir Kasbhai” (2013), il protagonista, l’immigrato Samir, riesce a entrare in una squadra di calcio e dal nulla risale i vertici di questo sport fino ad arrivare a calcare i campi di serie A. In “Gli alieni sconvolgono la Terra” (2015), il protagonista Pablo riesce con la sua magnanimità a stringere amicizia con un gruppo di extraterrestri e a farli accettare ai suoi simili capendo la vera intenzione degli alieni: salvare la Terra da altre forme di vita che stanno per attaccarla. In “La leggenda del lupo delle Alpi” (2017-2018), il protagonista Dario racconta la sua carriera ciclistica, ricca di successi, a suo nipote. Gli mostrerà come i veri valori sapranno condurre chi se ne serve a grandi successi nello sport e nella vita.

Alla fine dell’evento sono stati consegnati gli attestati di partecipazione agli artisti e ai relatori che hanno partecipato alla precedente edizione dell’Ultimo Ballo In Maschera.