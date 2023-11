Real Madrid – Napoli 4 a 2 – Pianeta Blancos chiama Napoli, Napoli non risponde.

L’occasione era buona, non è stata colta, un vero peccato non avere passato il turno, anche perché le storie di dentro o fuori non sono mai piacevoli e soprattutto il Napoli non ha sempre un buon ricordo di situazioni simili.

MARCATORI: 9′ pt Simeone (N), 11′ pt Rodrygo (R), 22′ pt Bellingham (R), 2′ st Anguissa (N), 39′ st Paz (R), 49′ st Joselu (R).

Il Napoli di Mazzarri termina con la prima sconfitta, la sua seconda gara ufficiale, venendo fuori però a testa alta dal Bernabeu, giocando una buona gara, contro i resti della formazione titolare dei Blancos.

La squadra azzurra ha tenuto testa finché ha potuto all’armata madridista, cadendo tra l’altro per una “papera” di Meret, che pare quest’anno non riesca a imbroccarne una buona.

I partenopei hanno tenuto testa al Real Madrid, ma escono piegato dalla squadra di Ancelotti, nella 5ª giornata del loro girone di Champions: napoletani subito avanti con il Cholito Simeone, poi l’uno-due firmato Rodrygo e Bellingham riporta gli spagnoli avanti. Ad inizio ripresa Anguissa pareggia di nuovo, ma Paz all’84’ firma il gol del 3-2, con Joselu che in pieno recupero cala il definitivo poker.

Bisogna sottolineare che il Napoli ha giocato alla pari contro una squadra di rango mondiale, che per l’occasione era piena zeppa di riserve, ma con l’aggiunta di un calciatore superiore alla media come Jude Bellingham, stella assoluta del calcio moderno, centrocampista con la visione del centravanti, gli azzurri hanno provato a giocarsela, ma sono ancora lontani dall’essere considerati una squadra di vertice europeo, se davanti alla ghiotta occasione come quella di ieri, non sono riusciti a portare un risultato utile a casa, dimostrando che quello step finale di cui tutti stiamo aspettando l’avvento è ancora lontano dal divenire, anche se bisogna sottolineare che la sconfitta non è figlia di errori tattici o da colpe di posizione, ma bensì per errori individuali, per via di una “papera” madornale di Meret e di una difesa sciagurata, che ha visto come attore principale Natan, il brasiliano è parso come un gattino sperduto e spaventato, a spasso nello zoo di Madrid. Anche il connazionale Juan Jesus non ha fornito una grande prova, né in fase difensiva e assolutamente assente in quella d’attacco, dove Kvaratskhelia se l’è dovuta spesso cavare da solo, fino al punto di spomparsi.

Nella gestione di Garcia il migliore è spesso risultato Politano, che a nostro avviso invece è l’anello debole dell’attacco napoletano, calciatore medopcre, che corre, sbraita, canta e suona ma che spesso non sortisce risultati necessari ma solo fumo negli occhi.

Il centrocampo ha tenuto botta e pure Simeone prima e Osimhen dopo si sono battuti con ardore, ma non è bastato purtroppo.

La partita è finita come era stata da molti pronosticata, resta il rammarico che si poteva fare meglio.

Lo spirito di squadra c’è, lo si scorge non solo negli abbracci post reti, ma anche dall’impegno profuso di ognuno degli azzurri, i calciatori però sono ancora lontani anni luce da quel che hanno fatto la stagione scorsa.

Mazzarri avrà ancora tanto da lavorare è il prossimo impegno contro l’Inter è un ulteriore banco di prova per il duro lavoro che gli tocca affrontare.

