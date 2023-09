REALIZZA DISCARICA ABUSIVA. 75ENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI.

I carabinieri della Stazione di Frignano, unitamente a personale Arpac di Caserta, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei roghi tossici hanno deferito in stato di libertà, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, un 75enne di Teverola.

L’uomo sul suo terreno aveva realizzato una discarica abusiva con rifiuti di vario genere (urbani e speciali).

L’intera area è stata sottoposta a sequestro preventivo. Informate autorità amministrativa e giudiziaria.