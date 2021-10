Reazioni post elezioni a Caserta, Del Gaudio “Male i partiti di G. Zinzi”

Caserta – Ecco alcune reazioni da parte di coloro che comunque hanno preso parte alla competizione elettorale come candidati a sindaco nella città di Caserta, ma non sono riusciti ad essere eletti.

Pio del Gaudio “La prima riflessione – ha detto del Gaudio -è che viene eletto un sindaco con il voto di pochi casertani è questo è un dato preoccupante, il centrodestra ha perso le elezioni in quanto ha puntato su un candidato di area populista, anche se però bisogna dire che Gianpiero Zinzi ha ottenuto un risultato comunque buono mentre per quanto concerne i tre partiti di centrodestra dovrebbero comunque fare un’attenta riflessione, coloro che non sono andati a votare hanno lasciato la città a sè stessa il centrodestra dovrebbe metter da parte populismi ed estremismi”.

Altre reazioni post elezioni da parte di Ciro Guerriero ex candidato sindaco “Bisogna rispettare l’elettorato casertano, almeno quello che si è recato a votare, volevo sostenere G. Zinzi, perchè non rinnego la mia appartenenza politica, poteva e doveva esserci un rinnovamento, ai casertano non è stata detta la verità , il biodigestore sarà realizzato, io cercherò di continuare nella mia opera dicendo Caserta Kest’è”.

Anche Raffaele Giovine, il candidato più giovane ha rilasciato qualche dichiarazione alla carta stampata che si va a riportare “La città ha deciso di non legarsi, un chiaro segnale politico che boccia le ipotesi di Lega e Fratelli d’Italia, ci batteremo per una città solidale, verde ed accogliente”.

Errico Rozzo anche ha rilasciato qualche dichiarazione ossia “Mi congratulo con i vari candidati ed auspico al sindaco rieletto Carlo Marino affinchè attui le politiche e gli interventi necessari, da me più volte indicati per cercar di portare Caserta al livello delle migliori città italiane”