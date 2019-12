Recale. ANT.EDO organizza la II edizione del Torneo di calcio di Natale

Anche quest’ anno parte la 2° Edizione del Torneo di Calcio GIOVANILE di Natale “ANT.EDO.

In collaborazione con l”Asd Recale 2002 e grazie alla disponibilità del Direttore F. Nasta e del Presidente. F. Ferro che ospitano la società nella splendida Struttura Sportiva Polivalente M.Acconcia di Recale .

Dal 27 Dicembre comincerà la prima giornata del Torneo dedicato ad i ragazzi di tutta la regione Campania e non solo.

Ben 24 le società partecipanti che si cimenteranno con giovani calciatori appartenenti a varie categorie, dalla 2005 fino ai piccoli della categoria 2014.

Tante le società intervenute come la società regina del territorio La Casertana, e tanta altre realtà della nostra provincia ,come l’Asd Recale 2002, una delle più rinomate, insieme a tutte le altre che onoreranno il Torneo.

Scenderanno sul terreno di gioco 120 squadre appartenenti a 24 società diverse. Si calcola una affluenza di 1500 e oltre ragazzi che si cimenteranno nel GIOCO PIÙ BELLO DEL MONDO.

Un plauso agli organizzatori dell’ ANT.EDO , ZAMPELLA ANTONIO motore della macchina organizzatrice e Eduardo Caliendo una persona che si interessa da sempre di calcio ed è un esperto del settore: uniti dalla passione per questo sport hanno dato vita a questo evento insieme a tanti altri.

Diamo il benvenuto al Natale e con un Calcio al vecchio anno diamo inizio al Nuovo.