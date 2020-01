Recale. Chiusa la II edizione del Torneo di Natale Ant.Edo

Si è concluso il Torneo di Calcio GIOVANILE ,considerato dagli addetti ai lavori il piu grande e qualitativo, che ha visto scendete in campo 10 categorie diverse dai 2005 ai 2013/14 .Primi 3 giorni (27 28 29 ) dedicati alla fase a gironi di qualificazioni , ed il 2 e 3 Gennaio dove si sono affrontate le squadre finaliste.

Si sono affrontate 125 squadre, e sono scesi in campo circa 1500 ragazzi . Sono stati 3 giornate intese dove si sono visti molti piccoli talenti del futuro.

Sulla Struttura M Acconcia di Recale Coordinate dal Direttore Felice Nasta c’erano molti addetti ai lavori che seguivano i campioncini in erba.

A guidare una compagine di ragazzi della Società élite del Real Casarea c’era anche Maradona junior il figlio del grande Diego, senza dimenticare la Casertana 1908 l’ Asd Recale 2002, il Gladiator, il Cassino Calcio, il Capua, le squadre del litorale Domizio e le altre grandi Società venute da tutta le varie regioni.

È saltato agli occhi di tutti la perfetta organizzazione da parte del DUO, Antonio Zampella, che ha curato tutta la macchina organizzatrice nei minimi dettagli facendo scorrere tutto alla perfezione, e Eduardo Caliendo che ha gestito i campi e le squadre sulla Struttura permettendo di far andare tuto come previsto senza intoppi.

In pratica sono stati tanti gli elogi appunto per essere riusciti a far divertire tutti i ragazzi e genitori per 3 giorni di sano , vero e competitivo Sport. E co le VINCITRICI.

Gli organizzatori ringraziano le 125 Squadre e le loro rispettive società per la serietà e professionalità,che hanno dimostrato, durante tutta la durata del torneo .

Grazie alla società Recale 2002 nel nome del presidente Franco Ferro e il Direttore sportivo Felice Nasta, tutti gli addetti ai lavori per averci concesso la struttura.

Ecco le vincitrici del 2°Torneo di Natale 2019/20 e accesso diretto alla

6°edizione torneo giovanile CITTÀ DI CASERTA

Categoria 2005 Real Casarea🏆

Categoria 2006 Juve Domizia 🏆

Categoria 2007 Recale gialla 🏆

Categoria 2008 New T.Cantera Portici 🏆

Categoria 2009 a 9 Recale 2002🏆

Categoria 2009 a 7 Recale 2002🏆

Categoria 2010 a 9 Capua🏆

Categoria 2010 a 7 Recale 2002🏆

Categoria 2011 Aversa Luna soccer🏆

Categoria 2012 Recale blu 🏆

Categoria 2013/14 Vives🏆