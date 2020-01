Recale. Conclusa la II edizione del Torneo di Natale ANT.EDO 2019

Si è conclusa la 3 giorni (27 -28- 29 dicembre ) della fase a gironi di qualificazioni del Torneo di Calcio GIOVANILE più grande della Campania, cosi definito dagli addetti ai lavori. Si sono affrontate 125 squadre, e sono scesi in campo circa 1500 ragazzi . Sono stati 3 giornata intese dove si sono visti molti piccoli talenti del futuro.

Sulla Struttura M. Acconcia di Recale, Coordinate dal Direttore Felice Nasta, c’erano molti addetti ai lavori che seguivano i campioncini in erba.

A guidare una compagine di ragazzi della Società élite del Real Casarea c’era anche Maradona junior il figlio del grande Diego, senza dimenticare la Casertana 1908 l’ Asd Recale 2002, il Gladiator, il Cassino Calcio, il Capua, le squadre del litorale Domizio e le altre grandi Società venute da tutta le varie regioni.

E saltato agli occhi di tutti la perfetta organizzazione da parte del DUO, Antonio Zampella, che ha curato tutta la macchina organizzatrice nei minimi dettagli facendo scorrere tutto alla perfezione, e Eduardo Caliendo che ha gestito i campi e le squadre sulla Struttura permettendo di far andare tuto come previsto senza intoppi.

Tanti gli elogi per essere riusciti a far divertire tutti i ragazzi e genitori per 3 giorni di sano , vero e competitivo Sport.

Ma non finisce qui. Ci saranno altri 2 giorni dedicati alle fasi finali. Il 2 e 3 Gennaio torneranno a scendere in campo le squadre qualificate per aggiudicarsi i primi posti ,e le Vincitrici dei gironi saranno OSPITATE alla 6°EDIZIONE DEL TORNEO CITTÀ DI CASERTA che si terra nel periodo Pasquale i giorni 9 -10 e 11 APRILE.