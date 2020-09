Recale/un uomo si lancia dal tetto

RECALE – Con ogni probabilità si è lanciato dal tetto dell’immobile, un’altezza considerevole che non gli ha lasciato scampo. L’uomo si è lanciato in volo dai tetti dell’edificio in cui viveva: la morte è sopraggiunta dopo qualche ora a seguito del tremendo schianto al suolo. È stato ritrovato immerso in una pozza di sangue, il 77enne, D. A., di Recale in via De Santis poco dopo le 9 da alcuni residenti. Immediata l’allerta e la chiamata al 118, ma i sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della stazione della vicina Macerata Campania è emerso che l’anziano era affetto da una patologia grave che lo avrebbe portato ad un profondo stato depressivo, molla che lo ha spinto al folle gesto estremo. L’uomo lavorava nel settore edile del marmo in un’azienda di a Capodrise.