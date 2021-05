RECORD DEL MONDO AZZURRO AGLI EUROPEI DI NUOTO

Benedetta Pilato non finisce di stupire. La 16enne di Taranto ha stabilito il record del mondo nei 50 rana nel corso delle semifinali agli Europei di Budapest.

Dopo il record, la nuotatrice azzurra ha rilasciato queste dichiarazioni “non me lo aspettavo, sono contentissima. Non pensavo di fare un tempo simile in semifinale, ancora non ho realizzato che ho fatto il record del mondo”. Trattiene a stento le lacrime ai microfoni di Rai Sport Benedetta Pilato, che ha stabilito il nuovo record del mondo dei 50 rana. La sedicenne pugliese ha nuotato in 29″30 nella semifinale numero due

La tarantina chiude in 29.30 battendo di 10 centesimi il 29″40 di Lily King. Conquista la finale anche Arianna Castiglioni con 30″44. La Pilato è la seconda italiana assieme a Federica Pellegrini a detenere un record del mondo.

Per quanto concerne gli altri risultati da parte dell’ Italia a a Budapst si riportano di seguito: la penultima giornata della rassegna continentale regala all’Italia altre quattro medaglie. Doppio podio azzurro negli 800 stile libero con Gregorio Paltrinieri che come nell’altra gara ossia, i 1500 metri, deve arrendersi a Mykhaylo Romanchuk. Il 25enne ucraino rimonta il campione azzurro nelle ultime vasche e si impone con il tempo di 7’42″61. Paltrieri chiude in 7’42″61, bronzo per Gabriele Detti