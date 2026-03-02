Record di iscrizioni al Manzoni, primo liceo del capoluogo

:

Numeri che parlano chiaro e raccontano una storia di successo educativo: 422 nuovi iscritti scelgono il Liceo Manzoni. 422 dichiarazioni di fiducia, 422 scelte consapevoli. Un numero che denota una crescita netta e trasversale in tutti gli indirizzi di studio, nessuno escluso, tutti protagonisti di un successo condiviso e che consacra il Manzoni – guidato dalla Dirigente Adele Vairo – come primo liceo della città di Caserta per numero di iscrizioni. Impennata per il Liceo classico , per il quale si è registrato un numero di iscritti doppio rispetto all’anno precedente.

Alla base del educativo vincente vi è una chiara e di “scuola-sistema”, che integra lavoro di squadra, ricerca didattica, innovazione metodologica e attenzione costante alla persona. Un modello educativo che guarda al futuro senza rinunciare alla solidità della tradizione culturale e che dialoga con il territorio, con il panorama nazionale e con le sfide internazionali della formazione.

《Siamo molto soddisfatti di questa fiducia che le famiglie del territorio – e anche oltre il territorio casertano – hanno riconosciuto ancora una volta al Liceo “Manzoni”, che continua a crescere e continua ad essere un punto di riferimento, consolidando la sua primazia》, ha dichiarato la D.S. Vairo. Ed ancora: 《Non siamo assolutamente interessati al numero, elemento storicamente riconosciuto; ma la gratificazione – derivante dalla scelta di un enorme numero di famiglie, che riconoscono la qualità formativa del “Manzoni” – ci riempie di soddisfazione. Credo che il 422 premi un lavoro di gruppo, premi una progettazione formativa ricca, profonda, seria, onesta, trasparente. Noi riteniamo che l’orientamento sia un fatto quotidiano, una modalità permanente della nostra comunità educante. Il “Manzoni” è una comunità – professionale ed umana – operosa, che ‘costruisce’ sapere pensando e progettando i 5 anni che ciascun manzoniano vivrà. E tutto ciò ‘arriva’: ai nostri studenti, alle famiglie del territorio.》