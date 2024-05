Record di vittorie per gli atleti dell’Angel basket Marcianise.

Una bellissima realtà sportiva riempie di orgoglio Marcianise. I ragazzi dell’Angel basket Marcianise, partiti in campionato con una sconfitta, hanno saputo stabilire un dominio assoluto nel girone, con ben 15 vittorie su 15 gare disputate, mantenendo il proprio campo inviolato, con una serie di ben 8 vittorie su 8 gare interne. Davvero tanta soddisfazione negli occhi di Giovanni Posillipo, che racconta i numeri di questa stagione davvero esaltante, primi nel girone con una giornata di anticipo, (con 6 punti di vantaggio sulla seconda) miglior difesa dei due gironi, primi nel secondo girone “gold” (contro una serie di vere e proprie corazzate). Accedono alla “Final four” con la certezza di fare bene. Per chi non conoscesse questa bellissima realtà, dedicata ai ragazzi di seguito ne sveliamo i retroscena dalla nascita in poi, come si legge dal sito ufficiale, l’A.S.D. Angel Basket Marcianise viene fondata nel 2001, è iscritta al registro Coni e alle federazioni Nazionali FIP – ASI – CSEN. Partecipa ai vari campionati Nazionali/Regionali di Minibasket e Basket. L’associazione ABM si è sviluppata grazie alla passione per lo sport di una giovane coppia, Giovanni Posillipo e Teresa Squeglia, passione che ha coinvolto anche i loro tre figli nei primi passi nel minibasket. Lo staff tecnico dell’Associazione ha dedicato il proprio tempo a formare giovani atleti, partendo dal Settore minibasket – categoria pulcini (5-6 anni), scoiattoli (7-8 anni), aquilotti (9-10 anni), esordienti (11 anni), completando con il Settore Basket con le categorie Under 13, Under 14, Under 15, Under 16, Under 18. L’attenzione rivolta ai giovani ha portato negli anni ad importanti risultati, in particolare atleti nati all’interno dell’Angel Basket Marcianise hanno calcato e calcano ancora oggi parquet di campionati nazionali, sia maschili che femminili; inoltre numerose sono state le convocazioni ai Centri Tecnici Federali, sia di atleti che di allenatori, e le partecipazioni ai Tornei delle Province e delle Regioni. La mission degli Angels è avviare giovani ragazzi, soprattutto del territorio di Marcianise, alla pratica sportiva, grazie alla qualità e competenza dello staff tecnico collaudato e qualificato sia dal punto di vista professionale che umano. La continuità nei risultati è dovuta ad una programmazione accurata, che ha consentito all’Associazione di ottenere, mediante apposita Convenzione sottoscritta con il Comune di Marcianise, l’utilizzo della palestra dell’Istituto Tecnico Galileo Ferraris di Marcianise. Una particolare attenzione è rivolta ai giovani diversamente abili con gruppi di lavoro dedicati.