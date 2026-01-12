Record storico: venduto per milioni il fumetto che ha lanciato Superman

Una copia rarissima del fumetto che presentò Superman al mondo nel 1938 ha stabilito un nuovo record di valore da collezione. L’albo è stato venduto in una trattativa privata a un collezionista che ha scelto di rimanere anonimo. Secondo le fonti, la copia ha raggiunto i 15 milioni di dollari, pari a circa 13 milioni di euro. L’importo supera nettamente il precedente record per un fumetto, stabilito lo scorso novembre con un altro Superman venduto all’asta per poco più di 9 milioni di dollari.

Un fumetto che ha fatto la storia della cultura popolare

L’albo venduto è “Action Comics n.1”, il primo numero della collana uscita nel 1938 che per la prima volta ha introdotto Superman ai lettori. All’epoca il fumetto costava appena 10 centesimi di dollaro. Questa pubblicazione è considerata una pietra miliare del genere supereroistico. Meno di 100 copie di quel numero sono conosciute oggi, motivo per cui gli esemplari in ottimo stato raggiungono quotazioni da capogiro nei mercati da collezione.

La storia affascinante di questa copia

La copia venduta aveva un percorso curioso alle spalle. In passato, infatti, era appartenuta all’attore Nicolas Cage, noto appassionato di fumetti. Nel 1996 Cage l’aveva acquistata per circa 150.000 dollari. Pochi anni dopo quell’acquisto, però, il fumetto era stato rubato dalla sua abitazione durante una festa e per anni si era persa ogni traccia. La copia è riemersa in un deposito della California solo nell’estate del 2011.

Autenticazione e mercato dei collezionisti

Gli esperti hanno confermato che l’esemplare acquistato ha ricevuto un voto di qualità molto alto, 9 su 10, da parte della Certified Guaranty Company, una delle principali agenzie di valutazione di oggetti da collezione. La vendita è stata negoziata da Metropolis Collectibles/ComicConnect, società con sede a New York specializzata nel mercato dei fumetti rari. Anche in questo caso, il venditore e l’acquirente hanno preferito restare nell’anonimato.

Un simbolo della pop culture che vale una fortuna

Questo record testimonia che i fumetti storici continuano a essere oggetti di grande valore culturale e commerciale. L’albo del 1938 non rappresenta solo una prima apparizione iconica, ma anche un pezzo di storia della cultura popolare statunitense. In passato, altri numeri leggendari come “Superman n.1” hanno raggiunto cifre milionarie, ma nessuno aveva mai superato il valore raggiunto da questa copia.