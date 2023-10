Reddito di cittadinanza: continuano le proteste

Continuano le proteste a difesa dei diritti dei lavoratori, ma anche contro i mutamenti legislativi che negano a tante persone il diritto al reddito di cittadinanza. Gli incontri si basano sulla discussione di questi temi e sulla valutazione dei mezzi più idonei per attuare la protesta. Non si tratta di manifestazioni sporadiche, ma organizzate con una certa periodicità dai diretti interessati. Nelle giornate degli incontri o delle manifestazioni stesse, in tantissimi si spostano dalla provincia di Napoli per raggiungere varie zone del capoluogo campano. Spesso si riuniscono proprio a piazza Garibaldi. Ovviamente non manca in queste occasioni la presenza delle forze dell’ordine che vigilano sul rispetto delle norme fondamentali di sicurezza e ordine pubblico. Nonostante ci siano stati giorni in cui i manifestanti, proprio in virtù di controlli delle autorità, non abbiano potuto portare a termine il loro intento di protestare, sono comunque ritornati negli stessi luoghi successivamente, riuscendo a far sentire la loro voce sull’argomento. La determinazione di coloro che partecipano a questa sorta di movimento attivo garantisce un susseguirsi delle attività, che proseguiranno nei prossimi giorni. L’ultima manifestazione risale alla scorsa settimana presso l’ente Regione.

IL VIDEO