Reddito di Cittadinanza : Rischia la reclusione chi lavora in nero

Pene severe, dunque, per coloro che accettano di lavorare in nero così da poter percepire nel contempo un reddito di cittadinanza senza riduzione; a darne conferma è la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 25306 del 2022 ha accertato la violazione dell’articolo 7, comma 2, del decreto n. 4/2019 commessa da chi omette i redditi percepiti dall’attività di lavoro in nero.

Nei confronti di questi si applicano le sanzioni previste dal legislatore, il quale ha utilizzato il pugno duro prevedendo persino il carcere per chi al reddito percepito dall’attività di lavoro in nero aggiunge il reddito di cittadinanza.