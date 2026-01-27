Referendum 22 e 23 Marzo: avviso pubblico per la nomina di scrutatore

Caserta. Avviso pubblico per la nomina di scrutatore in occasione del referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026

A partire da oggi, 26 gennaio, e fino al 15 febbraio è possibile presentare la propria disponibilità per svolgere il ruolo di scrutatore in occasione del referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026.

Scarica sul sito del Comune l’avviso pubblico per la nomina di scrutatore e il modello di domanda.

https://comune.caserta.it/area_letturaNotizia/606615/pagsistema.html?fbclid=IwVERDUAPlqDVleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR7X8ksMT0JISK61yGkcScA7Hk248ZR_wPuPRT_LkDqboA0hILynvOd8Hgc3Cw_aem_VDzEWvafc_DA8GQFeYUmEA