Reggia Card 2022. Il nuovo abbonamento alla Reggia: tipologia e tariffe

Caserta. La Reggia di Caserta, Complesso Monumentale di interesse mondiale, Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1997, che comprende Palazzo Reale, Parco Reale, Giardino Inglese e Acquedotto Carolino, per cominciare l’anno offrendo a cittadini e turisti abituali, l’opportunità di rivivere il sogno di re Carlo e attraversare i luoghi disegnati da Luigi Vanvitelli ogni volta che si desidera, ha creato quattro nuovi tipi di abbonamento:

–Ercole, individuale per adulti dai 31 ai 64 anni: 50,00 €

–Venere, giovani di età compresa tra i 18 e 30 anni (valido fino all’anno di compimento del 30esimo anno di età incluso): 35,00 €

–Atlante, persone con età superiore ai 65 anni (valido dall’anno di compimento del 65esimo anno di età): 35,00 €

–Leoni, per due persone: 80,00 €

Sono tanti i vantaggi per i titolari di ReggiaCard2022: ingresso senza prenotazione (salvo esigenze organizzative e di corretta gestione dei flussi); accesso ad Appartamenti Reali, Parco Reale e Giardino Inglese; iniziative esclusive e dedicate; accesso gratuito alle aperture serali; iscrizione alla newsletter della Reggia di Caserta.

Per la prima volta il titolo di accesso avrà il formato di una tessera. Solo acquistando ReggiaCard 2022 presso la biglietteria di piazza Carlo di Borbone si riceverà una card plastificata che potrà essere utilizzata direttamente per l’ingresso al Monumento. Sul retro, infatti, sarà stampato il codice a barre che consente il tracciamento ai cancelli. E’ possibile comprare l’abbonamento anche online sulla piattaforma TicketOne. In tal caso, non si avrà diritto alla card plastificata ma si riceverà una mail di conferma dalla quale sarà possibile scaricare il codice a barre. Per accedere sarà necessario esibirlo (non è richiesta la stampa, è possibile mostrarlo anche da dispositivo mobile) insieme a un documento di identità.

È già polemica, però, tra i Casertani che ancora non riescono a superare l’affronto di dover pagare un abbonamento annuale, mentre anni addietro l’ingresso era gratis per loro, e soprattutto l’aumento del costo dell’abbonamento, non più scindibile in accesso al Parco Reale e Appartamenti Reali, ha destato non pochi malcontenti.