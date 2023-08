Reggia colorata di rossoblu’ . Entusiasmo alle stelle alla conferenza della Casertana

Caserta. Dopo L’ ormai ufficiale ripescaggio della Casertana in lega Pro entusiasmo alle stelle fra i tifosi che hanno gremito la sala stampa dello stadio Pinto dove in questo momento è’ in corso la conferenza stampa convocata dal Presidente D’ Agostino e L’ intera societa’rossoblu’

Si e’ parlato di futuro ma anche di presente con la Casertana impegnata sul calcio mercato per costruire una rosa che possa ben figurare nel prossimo campionato .

” Costruiremo una compagine degna della gloriosa storia di questa città’ -ha dichiarato il Presidente – strappando applausi e cori di incoraggiamento “.

La notizia che ha fatto salire L’ entusiasmo alle stelle l’ha data Massimo Vecchione , responsabile marketing della società’ il quale ha ufficialmente comunicato che, dopo le numerose richieste arrivate dai tifosi ,l’Amministrazione Comunale ha deciso che dalle ore 21 di questa sera la facciata della Reggia sarà’ colorata di Rossoblu’ in onore al mitico ritorno dei falchetti nel calcio che conta.