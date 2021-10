REGGIA DI CASERTA. ECOMARATONA SOLIDALE

Di Linda Rea

Domani, 29/10/2021 alle ore 12, il termine ultimo per le iscrizioni all’ ECOMARATONA DELL’ACQUEDOTTO CAROLINO, evento a carattere solidale che coniuga benessere, sport e cultura, che si terrà domenica 31 ottobre.

L’iniziativa coinvolgerà l’Acquedotto Carolino, il Parco Reale e i Giardini della Flora della Reggia di Caserta, Patrimoni dell’umanità UNESCO.

La maratona sarà suddivisa in due step:

-La maratona 42 km, con partenza alle 8.30 dalle Sorgenti del Fizzo Airola (BN) e sarà fornito un servizio navetta, con partenza degli atleti alle 7.15 dai Giardini della Flora per giungere al punto di partenza della gara e per la riconsegna delle borse all’arrivo.

-La mezza maratona 21 km, con partenza alle 9.30 da Località Santacroce Sant’Agata de ‘ Goti (BN) sempre con servizio navetta, con partenza degli atleti alle 8.30 dai Giardini della Flora per giungere al punto di partenza della gara e per la riconsegna delle borse all’arrivo.

Ospite straordinario per la maratona dei 21 km, il campione MARCO OLMO, ultramaratoneta italiano, vincitore di numerosi ultra trail.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto a favore di una giornata di voloterapia, per gli Angeli della “FORZA DEL SILENZIO”, Associazione ONLUS che ha come obiettivo principale quello di fornire servizi specifici e di qualità alle persone affette da disturbo dello spettro autistico.