Reggia di Caserta: ieri la tanto attesa riapertura

CASERTA- Alle 8:30 di ieri, Martedì 2 Giugno, i cancelli della Reggia di Caserta si sono ufficialmente riaperti dopo quasi tre mesi.

È possibile, infatti, visitare il Parco Reale e i Giardini Inglesi attraverso previa prenotazione online. P

Con i suoi 123 ettari, il parco storico, vulnerabile museo a cielo aperto dall’inestimabile valore architettonico, paesaggistico, botanico e naturalistico, ha accolto i visitatori dopo quasi tre mesi di chiusura forzata.

Nel rispetto dei principi di gradualità, progressività e sostenibilità, dal 17 giugno saranno aperti anche gli Appartamenti Reali. L’improvvisa chiusura di marzo ha portato, infatti, al blocco dei cantieri che ancora non hanno ripreso i lavori per le grandi difficoltà delle aziende nella riorganizzazione delle attività.

”Giornata intensa. I cancelli si riaprono. Alle 8.30 guardare la ripresa di questo spazio è stata un’emozione grandissima dopo settimane di solitudine.

Siamo ancora in attesa di spalancare tutto il 17 giugno e poter porre al centro della propria attenzione non solo dispositivi di sicurezza e sistemi di prenotazione, ma le relazioni tra persone e la cura costante, fatta di piccoli gesti quotidiani e programmazione nel tempo, di questo immenso patrimonio”, afferma la direttrice della Reggia di Caserta Tiziana Maffei.

Un primo giorno molto movimentato: lunghe sono state le attese dei Casertani e non, visto l’elevato numero di prenotazioni e la conseguente difficoltà organizzativa.



“Un ringraziamento speciale per i miracoli fatti da chi, con impegno, entusiasmo, spirito di collaborazione, e fiducia ha lavorato instancabilmente fino alle ultime ore per questa immensità di suggestioni e di problemi. Riusciremo a far meglio nei prossimi giorni, la strada è tracciata ed emergerà lentamente il grande lavoro dietro le quinte.

Si chiude questo 2 giugno speciale con l’ultima immagine che mi ha riempito gli occhi al rientro dal Parco: il lungo corridoio reale senza soluzione di continuità con l’esterno. Il mio auspicio guardando al futuro!”, queste le parole di speranza della direttrice.