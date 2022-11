Reggia di Caserta, IV edizione di “Leggiamo al Museo. Avventure tra le pagine”. Bambini e ragazzi protagonisti con il laboratorio di lettura

La Reggia di Caserta in collaborazione con Opera Laboratori Fiorentini, con l’Associazione culturale Étant Donné e con l’Associazione Chiedilo alla luna promuove “Leggiamo al Museo. Avventure tra le pagine”.

Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa è rivolta ai bambini e ai ragazzi di varie fasce d’età, accompagnati dalle famiglie.

L’appuntamento è per sabato 12 novembre, alle 16:30, presso la Sala degli Incontri d’Arte.

Il programma prevede un laboratorio di lettura per i più piccoli e uno di lettura creativa per i più grandi legati al tema della mongolfiera, uno dei più grandi progressi della scienza in epoca illuministica, che tanto emozionò i principini al tempo di Ferdinando IV e Maria Carolina d’Asburgo.

Durante il laboratorio – si legge nel post diffuso dalla pagina social – si potrà effettuare una visita virtuale nei giardini della Reggia di Caserta ricostruiti sulla base dei progetti originari dell’architetto Luigi Vanvitelli.

La visita, che consentirà ai curiosi di viaggiare a bordo di mongolfiere immaginarie sospese sul parco reale, provando la stessa sensazione che ebbe il re Ferdinando mentre guardava il palazzo in costruzione, sarà possibile grazie a speciali visori realizzati dalla Fondazione Kainon.

L’ingresso è gratuito, su prenotazione, solo per i minori di 18 anni, fino ad un massimo di 30 bambini.

Per i genitori biglietto intero acquistabile sul sito ticketone o direttamente in biglietteria.

La prenotazione è obbligatoria, allo 0823/448084, entro le ore 16:00 di venerdì 11 novembre 2022.