Reggia di Caserta. Prendiamoci cura della bellezza, volontari all’opera nella Pineta

Questa mattina i volontari dell’Associazione Dilettantistica Sportiva Reggia Running hanno avviato l’attività di pulizia della Pineta della Reggia di Caserta. Quindici cittadini armati di guanti, rastrelli e sacchetti hanno contribuito al decoro della Pineta del Complesso vanvitelliano. Il gruppo ha, infatti, offerto la propria disponibilità a collaborare alla cura dell’area accoglienza del Parco Reale con una serie di attività che andranno avanti anche nei prossimi mesi e che saranno oggetto di un’apposita convenzione con l’associazione. Oltre alla rimozione dei rifiuti lasciati nel Parco Reale da chi dimentica il rispetto per luoghi e persone, saranno realizzate opere di piccola manutenzione su panchine e cestini vandalizzati. L’iniziativa rientra nell’ambito dei progetti di cooperazione con le forze attive del territorio avviati dalla Direzione della Reggia in un approccio di responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio. Il volontariato rappresenta un punto cardine per la partecipazione dei cittadini, fondamentale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e determinante per la crescita civile e sociale della comunità.