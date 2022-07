‘Reggia Festival – Visioni Reali’, si parte domenica 17 con Toni Servillo

Cresce l’attesa in città per ‘Reggia Festival – Visioni Reali’, l’evento festivaliero ideato e organizzato da Confcommercio Caserta che si svolgerà dal 17 al 28 luglio negli splendidi cortili della Reggia vanvitelliana. Oltre venti gli artisti – in prevalenza registi, attori, sceneggiatori, produttori, scrittori e scenografi – che parteciperanno alle sei serate dedicate al Cinema made in Campania. Un evento che nasce infatti per celebrare un fenomeno che ha restituito lustro e visibilità al nostro territorio sempre più protagonista di grandi produzioni cinematografiche e televisive. Si parte domenica 17 luglio alle ore 21 con il talk dedicato a Eduardo Scarpetta. Sul palco Toni Servillo che ha dato corpo e voce al grande commediografo napoletano nel film ‘Qui rido io’ di Mario Martone, in concorso all’ultima Mostra internazionale del cinema di Venezia e vincitore di due David di Donatello e quattro Ciak d’oro. Seguirà la proiezione del film. In cartellone anche i registi Antonio Capuano e Sergio Rubini, gli attori Francesco Di Leva e Massimiliano Gallo, lo scrittore Maurizio De Giovanni, lo scenografo de ‘L’Amica geniale’, Giancarlo Basili, il cast de ‘I fratelli De Filippo’ e de ‘La Santa piccola’ e tantissimi altri nomi di spicco che animeranno l’estate casertana fino alla fine di luglio. La direzione artistica dell’evento è affidata a Remigio Truocchio, general manager della società Cineventi. L’iniziativa nasce grazie ad un accordo tra il Museo Reggia di Caserta del Ministero della Cultura, sostenitore dell’importanza del linguaggio cinematografico, il Comune di Caserta e Confcommercio ed è patrocinata da Provincia di Caserta, Regione Campania Film Commission, Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’. Main sponsor del festival la catena di supermercati MD, official sponsor la multinazionale Gi Group, la concessionaria Twins Volkswagen, la società di consulenza Italia Paghe, l’azienda casearia Cilento Mozzarella, il negozio di abbigliamento Isaia, Kisené G&C Enterprise, Rago group, l’azienda conserviera D’Amico. Partner dell’evento T&C Traiconet, Vanessa sound – Expert, Crisci, il ristorante e la pizzeria Sunrise, la braceria Iovine, la boutique De Matteo, Luis Cafè, i ristoranti Nippon e Casa Flora, la braceria The Meat, Il Tassellatore, Luxury audio, Job Gate, Ars arredamenti. Le serate sono a ingresso gratuito, previa prenotazione on line, o ritirando i biglietti d’ingresso disponibili in città presso i punti vendita dei partner dell’evento. I link per la prenotazione on line verranno pubblicati periodicamente sulla pagina facebook di ‘Reggia Festival’ https://www.facebook.com/–103039995810397/

FAQ PRENOTAZIONI E ACCESSO REGGIA FESTIVAL

Come faccio per prenotare un posto gratuito ad una serata di Visioni Reali?

Accedendo alla pagina Facebook dell’evento https://www.facebook.com/–103039995810397/ e cliccando sul bottone PRENOTA ORA. Accederai al sistema EVENTBRITE che ti permetterà di prenotare gratuitamente il tuo biglietto per ogni singola serata.

Presentandoti presso i punti vendita dei partner dell’iniziativa.

Quando posso prenotare?

Dalle ore 16.00 di martedì 12 luglio per la prima serata di domenica 17 luglio.

Sarà poi comunicato mercoledì 13 il calendario delle disponibilità dei biglietti per tutte le altre serate.

Compatibilmente con i posti disponibili è possibile prenotare fino alle ore 17:00 del giorno della proiezione.

Quanti biglietti posso prenotare?

Da 1 a 4, per ogni serata, fino a esaurimento delle disponibilità.

I posti non sono numerati.

A che ora mi devo presentare?

L’accesso è possibile dalle ore 20.15. È necessario presentarsi all’ingresso indicato sul biglietto ENTRO E NON OLTRE le ore 20.55. Dopo tale orario la prenotazione non sarà più valida e sarà necessario presentarsi al varco Last Minute.

Per accedere alla serata, presenta il tuo biglietto cartaceo oppure mostralo direttamente sul tuo smartphone ai varchi d’ingresso.

Si può entrare senza aver prenotato?

L’ingresso è normalmente riservato a chi ha effettuato regolare prenotazione. Nel caso in cui prima dell’inizio della proiezione ci siano ancora posti disponibili sarà possibile accedere, fino a esaurimento della disponibilità dal varco Last Minute.

È possibile disdire la prenotazione?

Se hai prenotato un biglietto che non potrai utilizzare, ti chiediamo di disdirlo (lo puoi fare in qualunque momento

E se piove?

In caso di pioggia, le proiezioni saranno posticipate nella prima data utile.

Ecco il PROGRAMMA

DOMENICA 17 LUGLIO

ORE 21.00

Serata Inaugurale

Scarpetta: genio e sregolatezza

Conversazione con TONI SERVILLO

a seguire proiezione del film:

QUI RIDO IO

Regia: Mario Martone

Interpreti: Toni Servillo, Edoardo Scarpetta, Maria Nazionale

MERCOLEDI 20 LUGLIO

ORE 21.00

Orgoglio di essere napoletano

Omaggio ad

ANTONIO CAPUANO

Segue proiezione del film:

IL BUCO IN TESTA

regia: Antonio Capuano

Interpreti: Teresa Saponangelo, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno

VENERDI 22 LUGLIO

ORE 21.00

Un set da record

Incontro con lo scenografo

GIANCARLO BASILI

Autore delle scenografie de L’AMICA GENIALE

A seguire:

Professione attore

Conversazione con:

FRANCESCO DI LEVA

Segue proiezione del film:

NOSTALGIA

Regia: Mario Martone

Interpreti: Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno

DOMENICA 24 LUGLIO

ORE 21.00

Dal teatro, al cinema, alle serie…

Incontro con

MASSIMILIANO GALLO

Alla scoperta di Malinconico

Tratto dai romanzi di Diego De Silva.

Prime immagini in anteprima della nuova serie di RaiFiction:

L’Avvocato Malinconico

Seguirà la proiezione del film:

IL SILENZIO GRANDE

Regia: Alessandro Gassman

Interpreti: Massimiliano Gallo, Marina Confalone, Margherita Buy

MARTEDI’ 26 LUGLIO

Ore 21.00

Il Fenomeno DE FILIPPO

Conversazione con:

SERGIO RUBINI

A seguire la proiezione del film:

I FRATELLI DE FILIPPO

Regia: Sergio Rubini

Interpreti: Mario Autore, Domenico Pinelli, Susy Del Giudice

GIOVEDI 28 LUGLIO

ORE 21.00

Serata di chiusura

Dal romanzo popolare alla serialità

Incontro con:

MAURIZIO DE GIOVANNI

a seguire:

Piccoli Fenomeni

Incontro con il cast del film

LA SANTA PICCOLA

Regia: Silvia Brunelli

Interpreti: Sophia Guastaferro, Gianfelice Imparato, Pina de Gennaro

Seguirà la proiezione del film.