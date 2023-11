“Reggia Reggia” IX Mezza maratona internazionale Città di Caserta

L’evento a firma del patron Francesco Rivetti ed il suo staff asd Reggia Running ha consolidato il successo di registrare al nastro di partenza circa 1400 atleti, la Startlist ha contato 382 atleti campani i restanti li accredita di provenienza dal nord e dal sud della l’Italia e tredici nazioni. All’evento non sono mancate disattenzioni non computabili all’organizzazione ma da additare direttamente a terze persone che rientrano nell’organico di un evento e che spesso per incapacità mettono in seria difficoltà un’intera programmazione portata avanti e studiata da tempo per ottenere la buona riuscita. Ugualmente alla Reggia Reggia si deve riconoscere: una nona edizione in tutti i suoi 21 km,97metri ha saputo mantenere viva la fiamma dell’atletica leggera, il buon nome della Città e della Reggia di Caserta. La Gara. Partita dal Corso Trieste ha rispettato lo spettacolo agonistico e tecnico per il susseguirsi di scambi di posizioni durante la prima metà di gara, poi il compatto battistrada si è allungato via, via dal dodicesimo chilometro. Spettacolare il finale di gara per il duello tra gli atleti del Marocco, il campano Vincenzo Migliaccioe l’atleta di Novi Ligure Enrico Gabriele Ponta. Ad aver ragione su tutti il portacolori dell’International Security S. Abdellah Latam che festeggia la vittoria in assoluto in Piazza Carlo Terzo con il tempo finale di 1h11’09”. Latam precede il connazionale Yassine Metraoui 1h12’35” e l’italiano Enrico Gabriele Ponta 1h12’51”. La gara femminile termina con uno scenografico assolo, protagonista la giovanissima Filomena Palomba (Caivano Runners) con il tempo finale di 1h26’47” il primo posto dell’atleta di Gragnano è conquistato con un tempo lontano da quello ottenuto a Pisa nel 2022. Alle sue spalle battaglia per il secondo e terzo posto, con Francesca Palomba e Anna Grazia Ciriello con i rispettivi tempi di 1h27’59” e 1h30’16”. Festa sul palco della Road Runners Maddaloni del presidente Michele Campolattano per la vittoria del primo Trofeo “Reggia Running”. La cronaca non trascura la ricca partecipazione della Family Run e mettendo in risalto la certificazione del percorso omologato dalla Fidal, il comitato R.C. ha assegnato il C.d.S Regionale Master la distanza si è corsa nelle arterie principali della Città e nei viali della Reggia di Caserta.