Reggia Session e Belvedere Session presentano UN’ESTATE DA BELVEDERE XI edizione

Sarà una grande estate a Caserta con l’undicesima edizione di “Un’Estate da Belvedere”. In due luoghi iconici della città, dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità, andranno in scena nell’arco di tutta la stagione estiva spettacoli, concerti ed eventi con grandi artisti italiani e internazionali. Dai Duran Duran a Claudio Baglioni, da Caparezza a Olly, Giorgia, Fiorella Mannoia, Giovanni Allevi, Gigi D’Alessio, Luca Carboni, Arisa, Niccolò Fabi, Negramaro, Ernia, Kid Yugi, Gemitaiz, Modà, oltre alle opere Tosca e Notre Dame de Paris e agli spettacoli di Vincenzo Salemme, Enrico Brignano, Paolo Ruffini e Alessandro Siani.

Oltre 40 appuntamenti tra la Reggia di Caserta e il Belvedere di San Leucio comporranno un cartellone trasversale che punta sulla qualità dell’offerta.

Dall’8 giugno al 21 settembre sono attesi a Caserta più di 400mila spettatori da tutta Italia per le 34 serate della Reggia Session in piazza Carlo di Borbone e le ulteriori 4 serate per la Belvedere Session – al complesso monumentale del Real Belvedere di San Leucio – che ospiterà anche il “Summer School Fest”, rassegna dedicata ai giovani talenti e agli studenti degli istituti scolastici casertani.

Nell’arco di tre mesi, si alterneranno sui due palcoscenici a cielo aperto allestiti in due luoghi simbolo di Caserta, concerti, spettacoli teatrali, musical, opere ed eventi esclusivi.

Ad inaugurare gli appuntamenti dell’undicesima edizione del festival organizzato e diretto da Massimo Vecchione, con il patrocinio del Comune di Caserta e il sostegno della Camera di Commercio di Caserta, sarà Gigi D’Alessio che ritorna a “Un’Estate da Belvedere” per il quarto anno e sarà protagonista di ben 10 serate davanti alla maestosa reggia vanvitelliana (8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno).

Il programma della Reggia Session proseguirà poi con il concerto dei Modà (giovedì 25 giugno) e lo spettacolo di Alessandro Siani, “Celebration Fiesta”, con Francesco Albanese e la colonna sonora di Geolier (sabato 27 giugno).

A luglio, invece, sono attesi in Piazza Carlo di Borbone della Reggia di Caserta due tra gli artisti più amati dalle nuove generazioni: Olly con il gran finale del suo tour estivo (venerdì 3 luglio) e Kid Yugi, il 5 luglio, con l’unica data in Campania di “Anche Gli Eroi Muoiono Summer Tour”. Grande attesa il 9 luglio per il concerto dei leggendari Duran Duran. La band britannica composta Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor si esibirà il 9 luglio nella loro unica tappa al centro-sud Italia.

Dal 16 al 19 luglio arriva a Caserta per 4 sere Notre Dame de Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo, con le musiche di Riccardo Cocciante, mentre il 24 luglio sarà la volta della Tosca di Puccini, per la regia di Edoardo De Angelis, con il soprano Carmen Giannattasio e un’orchestra di 50 elementi, diretta da Gianluca Marcianò.

Domenica 30 agosto è atteso alla Reggia di Caserta, Enrico Brignano in scena col suo esilarante one man show, “Bello di mamma”.

Particolarmente fitto è il calendario del mese di settembre. Si inizia giovedì 3 con il rapper Gemitaiz e il suo “Elsewhere Live Tour” seguito dai Negramaro con “Una storia ancora semplice” (venerdì 4 settembre) e dall’atteso ritorno dal vivo di Caparezza che chiuderà proprio alla Reggia di Caserta il suo “Orbit live tour”, il 5 settembre.

“Din Don Down”, il coinvolgente happening comico e teatrale ideato e interpretato da Paolo Ruffini, con attori della Compagnia Mayor Von Frinzius, andrà in scena domenica 6 settembre. “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” è, invece, il titolo del nuovo progetto live di Fiorella Mannoia dedicato a De André e Fossati, in calendario il 7 settembre. Il giorno seguente (8 settembre) sarà la volta de Il Volo che chiuderà a Caserta la tranche estiva del World Tour 2026/2027.

Mercoledì 9 settembre i Pooh festeggiano sul palco di piazza Carlo di Borbone i 60 anni di carriera con un grande evento celebrativo mentre il 10 settembre sarà la volta di Luca Carboni con l’unica data in Campania del suo di RIO ARI O LIVE. Doppio appuntamento alla Reggia di Caserta – l’11 e 12 settembre – con Claudio Baglioni e il suo GrandTour nei più suggestivi luoghi del paese, per celebrare i 40 anni dell’album “La vita è adesso”.

Vincenzo Salemme festeggia, invece, i 50 anni di teatro con “Lo spettacolo della mia vita” (il 17 settembre) e Giovanni Allevi porta in scena il 19 settembre “Musica Dall’Anima”, accompagnato dagli archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana e ospiti d’eccezione.

A chiudere la Reggia Session 2026, il 21 settembre, sarà Giorgia che torna a esibirsi all’ombra della reggia dopo i due sold out dello scorso anno.Il programma della Belvedere Session prevede, invece, 4 serate nel complesso monumentale del Real Belvedere di San Leucio, il luogo che ha dato i natali al festival nel 2016. Si inizia sabato 13 giugno col raffinato concerto di Niccolò Fabi che nella sua unica data in Campania porterà sul palco i brani più amati del suo repertorio, in un racconto musicale capace di unire generazioni diverse.

Mercoledì 15 luglio un altro appuntamento esclusivo vedrà Arisa in concerto per presentare al suo pubblico il nuovo lavoro discografico, “Foto Mosse”. Giovedì 16 settembre spazio alle sonorità urban e al pop d’autore di Ernia che presenta live “Per Soldi e Per Amore”, il suo album più intimo e introspettivo. A chiudere i grandi appuntamenti al Belvedere di San Leucio sarà Angelina Mango attesa il 20 luglio nel sito borbonico, con il suo intimo e personale “Nina canta nei teatri d’estate”.

I biglietti per assistere agli spettacoli di Un’Estate da Belvedere 2026 sono disponibili sui circuiti ufficiali Ticketone e Go2 e nei principali punti vendita regionali.