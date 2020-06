Regionali 2020. ” Luigi Mandrake Bosco” lascia Caputo per Mastella. La Delusione dei Renziani

Caserta. E’ ormai ufficiale: il Sindaco di Benevento Clemente Mastella e il Consigliere Regionale uscente Luigi Bosco alle prossime , imminenti elezioni regionali saranno a sostegno di un governo bis targato Vincenzo De Luca . La lista è in fase di definizione si chiamerà ” Noi Campani con De Luca ” e sarà ricca di candidati che , almeno sulla carta ,hanno tutti i numeri giusti per puntare ad una poltrona a Palazzo Santa Lucia. Questi dovrebbero essere i nomi: il vicesindaco di Bellona Steve Stellato, il sindaco di Casapesenna Marcello De Rosa, il presidente del consiglio di Sessa Aurunca Massimo Schiavone, il figlio dell’ex sindaco di Aversa Orlando De Cristofaro, , il presidente del consiglio comunale di Piedimonte Gianluigi Santillo ,la giovane Caterina Sagliano di San Marcellino e la consigliera comunale di Caserta Liliana Trovato, donna quest’ ultima molto vicina, politicamente si intende, a quel Luigi Bosco che nel bene o nel male riesce sempre a far parlare di se’.

Luigi Bosco, nei mesi scorsi aveva ufficialmente sancito un accordo di massima con Nicola Caputo per il suo passaggio con Italia Viva. Accordo che è stato rispettato a tal punto che oggi a rappresentare il partito di Renzi, nelle vesti di coordinatori provinciali, ci sono un uomo e una donna , cioè Peppe Altieri e Carmela De Rosa rispettivamente persone di fiducia di Caputo e Bosco.

La nascita di ” Noi Campani con De Luca “ ha colto alla sprovvista il Gruppo Provinciale di “ Italia Viva Caserta” che ha preso immediatamente le distanze dal giovane Consigliere Regionale Casapullese il quale ancora una volta si rivela un vero e proprio ” mandrake” della politica nostrana . Di seguito la nota stampa diffusa dal coordinamento provinciale di Italia Viva: ” Apprendiamo che il consigliere Luigi Bosco è tra i promotori e sostenitori , insieme all’ onorevole Mastella della lista ” Noi Campani” che si presenterà alle prossime elezioni regionali. Prendiamo quindi atto che il consigliere ha preso una strada politica diversa da quella di Italia Viva”. Sul punto è intervenuto anche Peppe Altieri co-coordinatore provinciale di Caserta:” Dal momento in cui Luigi Bosco ha scelto di fare una lista civica si è praticamente autoescluso da Italia Viva che da Statuto non consente a nessun iscritto di compiere tale operazione politica.”

La Perdita di Bosco è stata un brutto colpo per Italia Viva che, tuttavia, nello stesso comunicato ,ha confermato per le prossime elezioni regionali una lista renziana a sostegno della candidatura di Vincenzo De Luca.

Poche parole, quelle scritte nel comunicato e rivolte a Bosco dalle quali pero’ si intravede tutta la delusione del cordinamento provinciale di Italia Viva.

Tornando alla scelta di Luigi Bosco ,che prima abbiamo definito ” Mandrake della Politica Nostrana“, noi non ci stupiamo piu’ di tanto . Nel bene o nel male , questo dipende da che punto di vista lo si vuole valutare , il giovane casapullese è divenuto un po’ l’ uomo di tutte le stagioni.basta pensare che ha rappresentanze in piu’ enti al di la’ del colore politico che li amministra. Due esempi su tutti :Liliana Trovato ,consigliere comunale di maggioranza a sostegno del Sindaco PD ,Mario Russo ,consigliere provinciale a sostegno del Presidente della Provincia di Forza Italia.

la storia sembra ripetersi anche con Italia Viva dalla quale Luigi Bosco si è allontanato per costruire un nuovo, ennesimo percorso politico con Mastella ( ex Forza Italia). Al partito di Renzi ,pero’, Bosco ha lasciato in eredità una sua fedelissima che oggi ricopre l’ incarico di co- coordinatrice Provinciale insieme a Peppe Altieri alter ego di Nicola Caputo.

Stiamo parlando di Carmela De Rosa che nell’ ottobre del 2017 fu confermata coordinatrice cittadina a Caserta di Campania Libera, il movimento fondato dal giovane Luigi Bosco e grazie al quale il consigliere regionale ha consacrato la sua brillante carriera politica.