Regionali2020.Presentazione Candidati lista Psi a sostegno del Presidente Vincenzo De Luca 

I Candidati alla Regione Campania – circoscrizione Caserta:

Gianluca Iannucci, Baldassarre Borrelli, Maria Pia Di Donato, Anna Fiorillo, Anna Pinelli, Francesco di Di Puorto, Vincenzo Oliva e Gaia Gaglione via attendono con il Coordinamento Provinciale del Psi il Segretario Nazionale del Psi Enzo Maraio Sabato 12 settembre 2020 alle 10,30 in Caserta Corso Trieste I Tratto Presso il Bar “Caffe’ in Corso“di Celestino Sarnelli

La Federazione Provinciale del Psi vi aspetta con mascherine e Distanziamento