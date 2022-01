Regione Campania: 10,5 milioni contro la dispersione scolastica

La Regione Campania ha stanziato 10,5 milioni contro la dispersione scolastica.

“Dieci milioni e mezzo di euro per finanziare la realizzazione da parte delle Agenzie formative degli interventi formativi Iepf di tipo duale per gli anni scolastici 21/22, 22/23 e 23/24. È quanto abbiamo approvato oggi in Giunta regionale, continuando a consolidare e rafforzare il sistema duale in Campania con le esperienze di alternanza scuola, formazione e imprese”. Così l’Assessore regionale alla Formazione, Armida Filippelli.

“Dinanzi al gravissimo problema della dispersione scolastica – sottolinea Filippelli – abbiamo deciso di investire ancora più risorse sul sistema duale per favorire l’occupabilità giovanile e continuare una sperimentazione che in questi anni ha dato risultati molto positivi. In particolare – precisa l’Assessore – abbiamo stanziato 10.020.708, 30 per i percorsi Iepf e 540.000.00 per lo scorrimento della graduatoria dei progetti di percorsi di istruzione e formazione professionali presentati dagli istituti professionali per il triennio 2022/2025”.

“In Italia – ricorda l’Assessore – l’istruzione è obbligatoria fino ai 16 anni e i ragazzi e le ragazze possono scegliere di proseguire la loro formazione nei percorsi Iepf di competenza regionale, acquisendo quelle qualifiche professionali e diplomi utili ad accedere al mercato del lavoro”.

“E una opportunità – conclude Filippelli – importante per tanti ragazzi che contribuisce a frenare la dispersione scolastica. Ovviamente, monitoreremo che l’alternanza venga fatta con rigore, trasparenza, con il pieno rispetto, nel caso sia svolta nei cantieri, di tutte le norme di sicurezza, perché non accada mai più quello che è accaduto nei giorni scorsi ad Udine”.