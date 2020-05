REGIONE CAMPANIA: BONUS DI 600 EURO PER LE PERSONE DISABILI ANCHE CON DISABILITÀ MENO GRAVE

CASERTA – La Regione Campania ha stanziato un contributo economico per le persone con disabilità accertata, anche meno grave;

Il contributo è di € 600 euro, ecco di seguito i requisiti per fare domanda:

I requisiti di accesso al bonus sono:

– possesso della certificazione di disabilità riconosciuta dalla legge 104/92;

– avere un ISEE inferiore a 35.000 €;

– non percepire altre forme di sostegno a livello regionale o statale;

– Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano presenti più soggetti con disabilità, il bonus sarà erogato per ciascuna persona.

La Regione Campania ha dato come termine ultimo per richiedere il sostegno fino al 15 maggio 2020.

A favore dei cittadini più deboli, infatti la Regione Campania prevede di firmare entro questa settimana anche l’accordo con l’Inps per il pagamento delle pensioni minime a 1.000 euro per i mesi di marzo e aprile. In questo caso i contributi integrativi poi saranno pagati tra fine maggio e giugno.

Mentre saranno pagati a partire già da questa settimana altri 20mila bonus regionali da 1.000 euro per i lavoratori autonomi e professionisti. Finora hanno già ricevuto i contributi una tantum 2.300 beneficiari. Mentre sono stati emessi oltre 4.500 mandati di pagamento per i bonus da 2.000 euro per le micro-imprese. I quali potevano presentare domanda già dallo scorso 27 aprile.