REGIONE CAMPANIA RIDUZIONE DEI SERVIZI DI TPL . Naturalmente saranno garantiti tutti i trasporti per gli operatori sanitari

Il Governatore Vincenzo De Luca, a seguito di una concertazione con le aziende ed i sindacati, ha disposto la riduzione dei Servizi di TPL terrestri al 50%, con la massima attenzione al rispetto delle fasce pendolari ed ai collegamenti con le periferie.

Ogni azienda rivedrà i propri programmi garantendo queste indicazioni e fornendo la massima diffusione possibile per l’utenza.

Saranno comunque garantiti tutti i servizi che supportano il trasporto degli operatori sanitari.

Per i servizi di TPL marittimo, dai porti sorgitori della terraferma di Pozzuoli, Napoli e Sorrento per le isole del Golfo, si dispone la limitazione dei servizi a tre corse di andata e tre corse di ritorno per ogni direttrice con diversificazione delle unità navali (unità veloci e navi ro/ro pax) al fine di garantire la continuità territoriale per motivi sanitari, lavorativi e di approvvigionamento dei beni di prima necessità.

COME REGIONE – ha Dichiarato De Luca -ABBIAMO GARANTITO CHE NESSUNA AZIENDA E NESSUN LAVORATORE AVRÀ RIPERCUSSIONI GESTIONALI ED OCCUPAZIONALI DA QUESTA EMERGENZA.

Luca Cascone Luca Casconebis

Inoltre la Uil Trasporti Caserta ha chiesto alle aziende di trasporto casertane di sospendere il servizio che di minibus , quelli che utilizzano una sola porta . A Napoli , sia l’ ANM che L’ ANM BUS hanno soppresso le corse previste su questa tipologia di vettura.