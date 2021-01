Regioni ‘zone gialle’, zone arancioni

Ancora cambi in quello che potrebbero essere le circolazioni tra la varie Regioni, che potrebbero essere ‘toccate’ e/o modificate da qualche altro DPCM.

In quella che è la bozza del nuovo Dpcm discusso ieri in una riunione tra il governo, Regioni, Anci e Upi con i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza resta il modello delle fasce ma spunta l’abbassamento delle soglie dell’indice di contagio per finire in zona rossa, arancione o gialla e quello dell’occupazione delle terapie intensiva: le norme dovrebbero valere fino a fine febbraio. Mentre secondo quanto detto dal responsabile della Salute “nella bozza non c’è il week end arancione in tutta Italia”. La proposta – per ora respinta – di portare l’intero paese in zona arancione è stata avanzata da tre regioni: Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Campania. Mentre lo stato d’emergenza verrà prorogato fino al 30 aprile attraverso un decreto legge. la campagna di vaccinazione intanto prosegue, ma gli esperti avvertono: “L’obiettivo di arrivare a 50 milioni di persone vaccinate entro la fine di marzo è utopico”