Rendiconto finanziario del 2020. L’amministrazione De Filippo chiude in positivo

Comunicato Stampa.

Maddaloni. La Giunta Comunale di Maddaloni , guidata dal Sindaco Andrea De Filippo, ha approvato lo “ schema di rendiconto della gestione esercizio finanziario 2020” ai sensi dell articolo 228 del decreto legislativo n 267 del 2000. Il punto centrale da mettere in risalto è che la gestione finanziaria del 2020 del Comune di Maddaloni si chiude con un avanzo di amministrazione pari a 2 milioni e 200 mila euro. A darne notizia è il vice sindaco nonché assessore alle finanze Luigi Bove: “ con L’ Amministrazione Comunale De Filippo la gestione economica e finanziaria dell’ Ente è improntata ad controllo rigoroso della spesa ; all’ eliminazione totale di ogni tipo di spreco con lo scopo principale però di dare ai cittadini maddalonesi dei servizi fruibili tenendo salda la stabilità economica dell Ente”. Il rendiconto di gestione , che è composto(così come disciplinato dal Testo Unico degli Enti locali: dal Conto del Bilancio , dal Conto economico e dallo stato patrimoniale )attesta lo stato di salute positivo del Comune di a Maddaloni guidato dal Sindaco Andrea De Filippo. L’ assessore Bove dichiara “ la gestione economica finanziaria del 2020 del Comune si chiude con un avanzo di 2 milioni e 200 mila euro e questo fatto segna una chiara inversione di tendenza rispetto al passato se consideriamo che nel 2014/2015 il Comune chiudeva il suo rendiconto di gestione con 15 milioni di passività. Con L’ esercizio 2020 abbiamo anche recuperato la negatività segnata nella gestione del 2019 pari ad 1 milione e 800 mila euro e che vedeva , seppure in graduale miglioramento rispetto al passato, comunque ad un segno negativo che con questa gestione 2020 abbiamo ampiamente superato”. L’ assessore inoltre spiega “ con il rendiconto di gestione 2020 abbiamo registrato una riscossione generale , su tutte le possibili entrate , pari a 52 milioni di entrate. Inoltre voglio precisare però , allontanandomi un po’ dal fatto specifico del rendiconto di gestione 2020 ma rimanendo in tema della condizione economica del Comune, che una gestione attenta e oculata delle risorse finanziarie del Comune, così come sta facendo L’ Amministrazione De Filippo, non è assolutamente in contrasto con la necessità di tornare a dare servizi adeguati alla cittadinanza. Anzi, una gestione oculata della spesa è anche sinonimo di garanzia di un ritorno ad una politica tesa a fornire servizi adeguati alla cittadinanza . Infatti , questa amministrazione comunale , ha ripristinato concretamente le procedure per le gare relative alle manutenzioni che erano ferme al 2011”. Bove inoltre dichiara “ dal punto di vista economico finanziario il Comune di Maddaloni resta un comune complesso come lo sono , oramai, quasi tutti i comuni della Campania, ma possiamo ampiamente dichiarare che L’ amministrazione in carica ha portato – con una gestione attenta e dettagliata – il Comune in una situazione di tranquillità e stabilità finanziaria. A suffragare tale concetto vi è anche da sottolineare che , sempre in riferimento al rendiconto di gestione in questione , in maniera prudenziale è stato incrementato il fondo contenzioso/ legale per mettere in sicurezza L’Ente.