Renzi va in Bahrein, scoppiano le polemiche

L’ ex premier e/o presidente del consiglio italiano, Matteo Renzi, nonchè leader di Italia VIVA nello scorso week end si è recato nella terra degli emirati Arabi, in barba alla zona rossa, al fine di assistere al gran premio della stagione motoristica di Formula UNO.

Il viaggio istituzionale ha scatenato qualche polemica nonchè l’ira di coloro che stanno rispettando o quantomeno cercano di rispettare le varie zone rosse causa covid 19.

L’ex premier italiano interrogato da alcuni organi di stampa sul suo viaggio ha così dichiarato “Sui giornali troverete paginate intere sui miei viaggi all’estero ma neanche un trafiletto sull’incredibile risultato del Family Act. Perché ormai è deciso che io faccio notizia solo se parlo di Arabia, Senegal, Bahrein: quando propongo idee sull’Italia scatta il silenziatore. Peccato, ma non ci arrendiamo. I miei viaggi sono legittimi, la mia dichiarazione dei redditi è pubblica, i miei numerosi incarichi internazionali sono tutti rispettosi delle regole del nostro Paese – spiega nell’enews – Se avessero dato alla mia proposta di fare i tamponi agli studenti anziché comprare gli inutili banchi a rotelle, la stessa attenzione che danno ai miei viaggi, oggi avremmo un sistema più efficiente senza lo spreco dei banchi a rotelle. E lo stesso vale per il Piano Shock sulle infrastrutture. Ma si preferisce parlare di altro, chissà perché“.

Matteo Renzi ha concluso poi dicendo che “Noi rispondiamo con un grande sorriso. Continuiamo a fare il nostro lavoro. Ci vediamo domani sera alle 19, in diretta Facebook, per l’approvazione dell’assegno unico e universale, e prima di Pasqua lancerò una proposta che forse farà discutere, ma che credo sarà molto utile per il dibattito pubblico dei prossimi mesi“.