Report/Covid nel casertano

Lieve calo nel computo giornaliero dei contagi da Coronavirus nel Casertano.

Oggi sono 737 i positivi ,ma è calato il numero di tamponi effettuati (3007 rispetto ai quasi 4mila di ieri), con un tampone su quattro risultato positivo (ieri la percentuale delle positività rispetto ai era di oltre il 30%). Quattro i decessi (95 da inizio pandemia).

Il report giornaliero dell’Asl conferma dunque il trend in costante crescita, con tanti comuni sopra i 150 casi.

Preoccupa San Felice a Cancello, comune con 17mila abitanti nel quale sono 336 le persone attualmente positive (43 casi in più di ieri), mentre nei comuni della zona rossa il virus i contagi sono leggermente calati (395 i casi attuali a Marcianise, sedici in più di ieri, ad Orta di Atella sono invece 387 (25 in più).