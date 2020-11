Reportage. Via Vallone e i dintorni dell’ASL

Continuiamo ad esaminare le criticità delle varie zone di Maddaloni, grazie al supporto e alle segnalazioni dei nostri attenti lettori. Oggi ci occupiamo della strada in cui si trova l’ASL di Maddaloni, che di problemi ne presenta abbastanza, come potete vedere nei dettagli dalle foto allegate che documentano minuziosamente il suo stato.

La cosa che salta subito all’occhio è la condizione del marciapiede che costeggia proprio il palazzo dell’ASL, laddove, da anni, si trovano dei pali che costituiscono una vera e propria barriera architettonica. Impossibile camminare sul marciapiede per un disabile in carrozzella, così come con un passeggino per bambini.. La cabina elettrica che si vede sempre sullo stesso marciapiede andrebbe chiaramente, messa in sicurezza da chi di competenza.

Erbacce ovunque e caditoie da pulire completano il quadro. Per non parlare della sporcizia evidente della strada.

La seconda “barriera” invece la troviamo nella stradina che congiunge via Starza con via Vallone, percorribile solo a piedi. In quel tratto circa un mese fa, sono stati effettuati dei lavori di messa in sicurezza di uno scivolo per ovviare proprio il problema delle barriere architettoniche. Nelle foto ben si vede che c’è un muretto che è caduto lasciando un dislivello, che a prima vista sembrerebbe uno scalino, ma in realtà non lo è. Ed è un ulteriore pericolo.

Infine, gli accessi al palazzo dell’ASL non sono adeguati a persone in carrozzella.

Scriviamo, come sempre, a rischio di sembrare ripetitivi, per segnalare un problema e per rendere un servizio alla comunità.