Residente nel capoluogo tenta il suicidio.

Caserta 29 Gennaio 2021.

Il comunicato.

Questa mattina verso le ore 9:00 una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta proveniente dalla sede Centrale del Comando, con il supporto anche dell’autoscala, è intervenuta in via Marchesiello nel comune di Caserta per portare soccorso ad una persona che minacciava di suicidarsi. Al loro arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno potuto constatare che vi era un uomo chiuso nel suo appartamento al terzo piano che minacciava il suicidio. Immediatamente si interveniva salendo con l’autoscala sul terrazzo di pertinenza dell’appartamento ma, proprio in quell’istante, l’uomo si precipitava fuori dall’appartamento tentando di lanciarsi nel vuoto e innescando una colluttazione con i Vigili del Fuoco che riuscivano a bloccarlo e a scongiurare il tragico gesto. Successivamente l’uomo e un Vigile del Fuoco rimasto ferito nella colluttazione, sono stati consegnati alle cure dei medici giunti li sul posto con due autoambulanze.