Residenti del palazzo prigionieri della monnezza

Maddaloni: Succede nel centro storico di Maddaloni. I residenti del palazzo di via Ponte Carolino località “Mulini” letteralmente prigionieri dei sacchetti di rifiuti. Questo accade perché i residenti della zona non la depositano lateralmente al palazzo ma davanti all’ingresso di questo portone, creando cumuli che intralciano il passaggio. Gli abitanti del palazzo hanno difficoltà a transitare tanto a piedi quanto in auto.

Denunciano il degrado in cui si trovano a vivere, nonostante paghino le tasse, e l’abbandono da parte degli enti preposti.

I sacchetti, stamattina, giacciono ancora lì, dinanzi al civico 333.