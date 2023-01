Residenti dell’IACP protestano: “La ditta non raccoglie la spazzatura. Siamo abbandonati”

Maddaloni – L’anno non inizia bene per gli abitanti dell’IACP di via Matilde Serao. Ed inizia così come era terminato il precedente, sommerso dai rifiuti. Il loro malcontento non è certo una novità, ma passa il tempo e nulla cambia nel loro quartiere. Lo stato di abbandono in cui vivono li ha spinti a contattarci ancora una volta. “ Il quartiere è pieno di rifiuti. Qui la ditta passa al massimo un paio di volte a settimana per la raccolta dei rifiuti che si accumulano e si mescolano. Abbiamo un solo bidone per depositarla ed è anche rotto. Lo spazzino non c’è e quando raccolgono i rifiuti la strada non viene pulita. La spazzatrice non l’abbiamo mai vista. Non sono puntuali nella raccolta, ma lo sono nell’invio delle bollette della TARI. Noi dovremmo pagare per un servizio che non abbiamo mai avuto e che non abbiamo.”

Ci hanno infine riferito che la ditta passa solo se sollecitata. I residenti chiedono un incontro con il sindaco per risolvere questo problema in maniera definitiva