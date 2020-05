Residenti di Tredici chiedono al Rettore Paolisso di farsi promotore di convocare Tavolo di Concertazione per ripresa lavori Policlinico

CASERTA – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera inviata Al Rettore Dr. Paolisso e pc ad altri, dal Dr. Mario Cozzolino e dal Sig. Ciro Tescione, entrambi residenti in Tredici, con la quale chiedono la Convocazione del Tavolo di Concertazione per la riapertura del cantiere e la ripresa dei lavori per definire subito il costruendo Policlinico in zona Tredici di Caserta: “All’Ecc.mo Rettore dell’Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli Dr. Stefano Paolisso E pc al Miur – Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ai Parlamentari Locali, Al Presidente De Luca, Al Sindaco Carlo Marino, Al Vescovo di Caserta, Alle OO.SS., Ai Consiglieri Comunali, Ai Cittadini, Alla Stampa, All’ANAC

Oggetto: Convocazione Tavolo di Concertazione per la riapertura del cantiere e la ripresa dei lavori per definire subito il costruendo Policlinico in zona Tredici di Caserta.

Ecc.mo Rettore Dr Paolisso, su “un quotidiano locale” di Caserta del 22 maggio 2020 si può leggere: “Quest’Opera iniziata venti anni fa, finanziata per intero e realizzata per 1/3, deve poter veder luce; l’ha detto in maniera serena il Rettore Paolisso, se ne avverte il bisogno e oggi con il Corona Virus , se ne sente l’urgenza, per circa 400 posti letto su 750 in totale , assegnati al nostro territorio, ma contenuti ancora nello scheletro-cantiere.

Evitiamo, pertanto, di costruire polemiche. Si tratta di far ripartire un cantiere finanziato per intero, ma bloccato. Il Governo, la Regione Campania, la Provincia, il Comune, i sindacati, l’azienda costruttrice, la proprietà delle cave, le associazioni ambientalistiche, siano convocate a un Tavolo”.

Ebbene, in nome del maledetto Virus Covid-19 che vuole morti e sale terapie intensive e in prevenzione a quanto vuole questo mostro che non è da sottovalutare, le chiediamo di farsi Autore della Convocazione del Tavolo di concertazione per una soluzione immediata del problema Policlinico, perché già molti anni sono passati, già molta acqua è passata sotto i ponti. La città di Caserta attende un gentile rapido riscontro. Si pongono speranze e stima in Lei. Deferenti saluti. F.to Dr. Mario Cozzolino, Sig. Ciro Tescione residenti in Tredici (Ce)”.