Residenti protestano perché bloccati in casa da soste selvagge. E cresce la preoccupazione per il SER.D.

Maddaloni – Negli anni tante sono state le rimostranze e le la mentale dei residenti nel Parco Giuliana di via Vallone, nei cui palazzi sono allocati gli uffici e gli ambulatori dell’ASL di Maddaloni. I residenti convivono da tempo immemore, con molti disagi, con medici, pazienti ed utenti di vario genere che affollano scale, ascensori, corridoi ed anche parcheggi. Negli ultimi tempi, ci dicono, la situazione è diventata insostenibile.

Tra gli ultimi inconvenienti segnalatici le soste selvagge e a volte neanche consentite che bloccano letteralmente gli inquilini nel parcheggio dell’ASL. Una scena che si ripete di giorno e anche di sera, quando gli uffici e gli ambulatori sono chiusi, ma non la Guardia Medica.

“É un condominio privato che convive con l’Asl e gli assistiti, che per non pagare il parcheggio a pagamento in via Vallone, si riversano all’interno del cortile condominiale. L’Asl dovrebbe stare in locali idonei dedicati. Qui, ad esempio gli ascensori spesso sono guasti e non sono a norma per le sedie a rotelle. In tal modo si ottimizzare vero le risorse e si avrebbe un servizio più efficiente. Prima alcuni uffici dell’Asl erano localizzati all’ospedale così come il laboratorio di analisi. Oggi addirittura si vocifera di trasferirvi anche il SER. D. Sono solo voci, al momento, anche perché già anni fa la struttura non fu ritenuta idonea. Ma la preoccupazione c’è. E dovremo affrontare una bella battaglia per evitarlo” ci confessano preoccupati i residenti. Vedremo quali saranno gli sviluppi.