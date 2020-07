Resoconto Covid 19 in Campania: contagi e morti oggi 29 luglio.

In Campania è emersa la positività di altre 19 persone. Sei, che sono emersi già ieri, sono dipendenti di un ristorante di Vico Equense; quando l’Asl ha cercato di rintracciare i clienti è emerso che alcuni avevano rilasciato dati falsi al momento della registrazione. Monitorata la situazione a Castellabate nel Cilento, dove sono 23 i cittadini in isolamento domiciliare, tutti contatti di una persona risultata contagiata dal coronavirus. Lo ha comunicato il sindaco della cittadina cilentana, Costabile Spinelli. A Pisciotta, sempre nel Cilento, invece, ci sono nuovi 4 casi. Si tratta di nonno, figlio e due nipoti che già si trovavano in isolamento domiciliare e sono stati sottoposti ai tamponi. Nella cittadina, dopo i primi casi, è stato effettuato uno screening che ha coinvolto 130 cittadini.

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato che i nuovi positivi al coronavirus Sars-Cov-2 sono 19, su 1.689 tamponi processati. Il totale dei contagiati in Campania è salito così a 4.974 persone, mentre quello dei tamponi analizzati è di 327.787. Un dato positivo arriva dai guariti: sono 4 nelle ultime ore; complessivamente i guariti in regione dall’inizio dell’epidemia sono 4.132, mentre i deceduti sono invece 434.

Per quanto riguarda l’andamento, in Campania risultano ricoverate con sintomi 27 persone, in terapia intensiva ci sono invece 4 persone.

Sono 362 le persone in isolamento domiciliare e gli attualmente positivi sono 393.