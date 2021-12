Respirando “aria di Natale”. L’evento organizzato dal Comitato di Via San Carlo

Caserta. Riuscitissima l’organizzazione in Via San Carlo, per vivere la magia del Natale nel divertimento di grandi e piccini, insieme ai clown e agli artisti di strada con tanti palloncini, musica e spettacoli.

Purtroppo, la pioggia non ha permesso agli eventi di cominciare, come previsto, mercoledì 8 dicembre, ma è valsa la pena attendere qualche giorno… l’entusiasmo e la grande partecipazione di tutti coloro che sono intervenuti, hanno ripagato ampiamente le aspettative dei negozianti, che hanno investito in questo meraviglioso progetto, ed è stato possibile per tutti sentirsi avvolti dall’atmosfera natalizia.

Tale atmosfera si ripeterà sabato 18, domenica 19 e martedì 21 dicembre, diventando sempre più spettacolare con l’avvicinarsi del Natale.

Il 22 ed il 23 dicembre, infatti, il tutto sarà contornato dalla strepitosa presenza del trono di Babbo Natale con gli elfi e tutti i bambini potranno consegnare la letterina a Babbo Natale!

Per tutto il periodo fino al 6 gennaio, inoltre, mentre si è in via San Carlo a fare shopping, un aperitivo, o semplicemente a passeggiare durante questi bellissimi eventi, sarà possibile partecipare al concorso che mette in palio un buono da 30€ da spendere in uno dei negozi o locali aderenti all’iniziativa di Via San Carlo: basta scattare un selfie in una delle condizioni di cui sopra e taggare la pagina facebook “Antica via SanCarlo”… le due con più like vinceranno il buono che potrà essere utilizzato dal 7 gennaio al 7 febbraio 2022