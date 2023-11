“Respiro di madre”, Presentazione presso IC “Cimarosa”

Sabato 2 dicembre presso la Biblioteca “Beatrice Borrelli” dell’IC “D. Cimarosa” di Aversa, sarà presentato il libro di Patrizia Papa Respiro di madre, Morellini editore, 2022. L’evento è promosso da ArteDonna, Aversa terra dei libri, Stati Generali della cultura in terra di lavoro, con la collaborazione di WWF Caserta e Belvederenews. Dopo i saluti istituzionali del Dirigente Mario Autore, ci sarà l’introduzione di Rachele Arena (Presidente AD), l’autrice dialogherà poi con Pasquale Vitale (giornalista e docente di storia e filosofia). Il romanzo di Patrizia Papa si concentra su tre tematiche fondamentali: il rapporto uomo-donna, madre-figlio e le condizioni storico-sociali e ambientali del nostro territorio, in cui tali rapporti si situano. Proprio per quest’ultimo motivo, interverrà anche il dott. Alessandro Gatto (Coordinatore Regionale WWF Italia-Gruppo Campania)