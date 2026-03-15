Dal cantiere vanvitelliano al restauro del terzo millennio

SAN NICOLA LA STRADA – Una serata di musica e partecipazione ha accompagnato ieri la conclusione dei lavori di restauro della facciata della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, principale luogo di culto della città.

L’iniziativa celebrativa, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria degli Angeli, ha visto esibirsi l’Orchestra “Domenico Cimarosa” in un concerto particolarmente suggestivo, dedicato allo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, celebre composizione sacra su testo attribuito al poeta medievale Jacopone da Todi.

La scelta di questo capolavoro della musica sacra ha reso la serata ancora più intensa e partecipata: la meditazione musicale sul dolore della Vergine ai piedi della Croce ha trovato nella cornice della chiesa sannicolese un contesto particolarmente evocativo, accolto con grande attenzione dal pubblico presente.

Un monumento legato alla stagione della Reggia

La chiesa di Santa Maria degli Angeli domina Piazza Parrocchia con la sua architettura imponente, espressione della grande stagione edilizia settecentesca che accompagnò la nascita della vicina Reggia di Caserta.

Edificata tra il 1762 e il 1791, fu progettata dall’architetto Pietro Bernasconi, figura chiave nell’entourage di Luigi Vanvitelli. Bernasconi operò infatti nel grande cantiere borbonico non soltanto come esecutore, ma come autentico braccio destro del maestro, contribuendo alla diffusione del linguaggio architettonico solenne e armonioso della scuola vanvitelliana.

La chiesa sannicolese riflette proprio questa influenza: una struttura maestosa, sospesa tra tardo barocco e primi accenti neoclassici, con una facciata monumentale che dialoga idealmente con l’architettura della Reggia.

Il restauro e il ringraziamento alla comunità

I lavori di restauro, conclusi a fine febbraio, hanno restituito pieno splendore alla facciata, riportando alla luce l’eleganza originaria dell’edificio.

Nel corso della serata non sono mancati i ringraziamenti a Don Antimo Vigliotta, per la determinazione e l’impegno con cui ha accompagnato il progetto, e alla comunità parrocchiale che con il proprio sostegno ha contribuito alla realizzazione dell’intervento.

Orgoglio cittadino

Il concerto e la partecipazione dei cittadini hanno trasformato l’evento in una vera festa della comunità. Per San Nicola la Strada, la facciata restaurata della chiesa di Santa Maria degli Angeli rappresenta non solo il recupero di un luogo di culto, ma la valorizzazione di un bene storico di grande importanza, profondamente legato alla stagione culturale e architettonica del Settecento borbonico.

Un patrimonio che la città continua a custodire con orgoglio e senso di appartenenza.