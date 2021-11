Restituzione della TARI. Incontro per le partite IVA

Comunicato Stampa Maddaloni .

Il Comune di Maddaloni apre la strada per la restituzione della Tari anche alle partite iva presenti sul territorio comunale. Infatti, dopo i primi riscontri positivi per L’ iniziativa adottata in collaborazione con la società “ Remunero” per la restituzione della Tari alle utenze domestiche , ora è la volta delle PMI presenti sul territorio cittadino . Per l’occasione ci sarà un incontro tematico e rivolto proprio alle partite iva per comprendere come possono recuperare il 100% della Tari sulla loro attività e come possono, a loro volta, utilizzare il credito “Remunero”. L’incontro, organizzato dal Comune di Maddaloni, è previsto per Giovedì 18 Novembre dalle ore 14.00 alle 15.30 presso il Centro Giovanile “ ex macello comunale” di via Napoli e si terrà in collaborazione con Remunero e con l’Associazione GenerAction. Per l’occasione Interverranno : il Sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, L’ Assessore all’ Ambiente ed Ecologia Salvatore Liccardo, l’Assessore alle Attività Produttive Vincenzo Lerro, L’ Assessore al Bilancio Luigi Bove, il Presidente dell’ Associazione GenerAction Settimio Cembrola ed il Project Manager di Remunero Mauro Nucci. Per registrarsi all’evento ( completamente gratuito ) bisogna cliccare al seguente link: https://clicqui.net/2AIVc .