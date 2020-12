RETE FERROVIARIA DELLA PROVINCIA DI CASERTA, ARRIVANO I FONDI

E stata autorizzata dal MIT la richiesta di finanziamento della Provincia di Caserta, per complessivi euro 1.638.557,02, quale “programma annualità 2020-2024”, da destinare a interventi di manutenzione straordinaria sui ponti e cavalcavia delle rete viaria provinciale, risultata conforme alle previsioni del D.M. n. 224 del 29/05/2020 “Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall’art.1, comma 95 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, rientrante nel finanziamento destinato a interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane”.

Il programma prevede i seguenti finanziamenti:

per il 2020 di euro 216.533,78

per il 2021 di euro 267.482,90

per il 2022 di euro 382.118,43

per il 2023 di euro 383.822,73

per il 2024 di euro 388.599,18

“Questo programma di interventi tecnici di manutenzione straordinaria sui ponti e cavalcavia della rete viaria di Terra di Lavoro – ha commentato Giorgio Magliocca, presidente della Provincia di Caserta – costituirà un ulteriore tassello e impulso nell’azione di ammodernamento e di messa in sicurezza della viabilità provinciale che stiamo portando avanti senza sosta, nonostante il difficile e complicato momento storico che stiamo attraversando. Gli interventi in programma – ha concluso Magliocca – avranno non soltanto un impatto positivo sulle condizioni di sicurezza stradale della rete viaria interessata, ma contribuiranno a rendere maggiormente fruibile la percorribilità di queste strade, elemento quest’ultimo importante per assicurare un concreto sviluppo sociale ed economico alla collettività. Ringrazio, infine, i tecnici della viabilità che continuano a dare il massimo contributo professionale anche in questo difficile momento